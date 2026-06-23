Le CIO crée une bourse de 8100 francs pour les olympiens

Le CIO, sous pression croissante pour rémunérer les athlètes aux JO, a annoncé la création d'une 'bourse' de 8100 francs à laquelle chaque sportif pourra postuler après sa participation aux JO.

'Les athlètes ont besoin de soutien bien avant leur parcours olympique, et au-delà du parcours olympique', a déclaré le président de la commission des athlètes, l'ex-légende espagnole du basket Pau Gasol, lors de la 146e session du CIO à Lausanne.

L'instance crée donc 'une nouvelle bourse' de 10'000 dollars, s'ajoutant aux différents programmes de la Solidarité olympique, à laquelle chaque participant aux Jeux pourra candidater après la tenue de l'événement, 'en commençant par Milan Cortina 2026', a-t-il développé.

'Tous les olympiens' - mais non les participants aux JO de la jeunesse - 'peuvent en bénéficier, à condition qu'ils n'aient pas commis d'infraction aux règles antidopage, au Code d'éthique du CIO, aux conditions de participation aux Jeux ou à la Charte olympique', a précisé le CIO dans un communiqué.

L'instance a pour cela créé un fonds de 140 millions de dollars par olympiade, c'est-à-dire par cycle de quatre ans, pour pouvoir doter les 14'000 participants aux Jeux d'été et d'hiver. Cette somme représente environ 1,8% des revenus publiés par l'organisation pour le cycle 2021-2024.

'Ce n'est pas une prime de participation', a insisté Pau Gasol, alors que la patronne du CIO Kirsty Coventry avait fermement refusé une telle hypothèse dans une interview donnée le 22 mai dernier, s'attirant de nombreuses critiques.

Auprès de la radio néerlandaise Sport Nation, la septuple médaillée olympique de natation avait déclaré qu'elle 'ne croyait pas dans le fait de payer les athlètes aux Jeux olympiques', préférant les 'aider dans leur parcours pour devenir olympiens'.

Parmi d'autres réactions d'athlètes, l'ex-nageur sud-africain Roland Schoeman avait lancé une pétition pour réclamer la démission de la présidente et toute la commission exécutive: 'Le CIO génère des milliards. Cette valeur vient des athlètes. Il est temps d'exiger des comptes', avait-il écrit.

De son côté, le nageur australien Cameron McEvoy avait proposé sur Instagram que le CIO verse 100'000 dollars pour une médaille d'or, 60'000 pour l'argent, 25'000 pour le bronze et 10'000 pour la simple participation aux JO.

/ATS