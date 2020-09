Le deuxième procès dans le complexe FIFA s'est ouvert ce matin devant le Tribunal pénal fédéral. Deux des trois accusés se sont présentés devant la cour.

L'ex-secrétaire général Jérôme Valcke, le président du Paris-St-Germain Nasser Al-Khelaifi ont fait le déplacement de Bellinzone. Le premier répond de gestion déloyale aggravée, faux dans les titres et corruption passive et le second d'instigation à gestion déloyale aggravée. Le troisième prévenu, un homme d'affaires grec, est absent.

/ATS