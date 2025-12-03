La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier

Les organisateurs des JO 2026 de Milan-Cortina ont confirmé mercredi que la patinoire de Milan ...
La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier

La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier

Photo: KEYSTONE/AP/Luca Bruno

Les organisateurs des JO 2026 de Milan-Cortina ont confirmé mercredi que la patinoire de Milan sera inaugurée début janvier. Un petit soulagement.

'Du 9 au 11 janvier 2026, l'Arena Santagiulia sera officiellement inaugurée en accueillant les Final Four du Championnat d'Italie et de la Coupe d'Italie', ont-ils indiqué dans un communiqué.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de l'IIHF et de la NHL ont fait part de leurs inquiétudes sur cette patinoire, regrettant notamment qu'aucun plan B n'ait été mis en place par les organisateurs.

L'Arena Santagiulia est un complexe multisports construit par un promoteur privé, EVENTIM, qui a prévu à l'issue des JO d'y organiser notamment des matches de basket et des concerts.

EVENTIM a indiqué, via un porte-parole, que la patinoire serait prête 'en janvier' et que '580 ouvriers' travaillaient 'sur le chantier sur deux shifts'.

L'épreuve-test qui permet aux organisateurs des JO 2026 de contrôler le fonctionnement technique d'un site de compétition mais aussi la gestion des flux de spectateurs, devait initialement avoir lieu en décembre. Elle a été reculée d'un mois en raison des retards pris dans les travaux.

L'Arena Santagiulia, d'une capacité de 16'000 places, est l'une des patinoires prévues pour le hockey sur glace. Elle sera notamment le cadre de la finale du tournoi féminin le 19 février, puis du tournoi masculin le 22.

Les JO 2026 marquent le retour, après leur absence en 2018 et 2022, des joueurs évoluant en NHL.

/ATS
 

Actualités suivantes

Noè Ponti en or sur 50 m papillon

Noè Ponti en or sur 50 m papillon

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 19:33

CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 11:35

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 04:03

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 18:23

Articles les plus lus

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 18:23

Ponti commence bien aux Européens

Ponti commence bien aux Européens

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 21:16

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 04:03

CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 11:35

Noè Ponti: « Je ne peux pas me cacher »

Noè Ponti: « Je ne peux pas me cacher »

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 05:01

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 18:23

Ponti commence bien aux Européens

Ponti commence bien aux Européens

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 21:16

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 04:03

Interdiction de stade de 5 ans contre des fans de YB en Angleterre

Interdiction de stade de 5 ans contre des fans de YB en Angleterre

Autres sports    Actualisé le 01.12.2025 - 14:21

Week-end réussi au Portugal pour Sofia Uvarova

Week-end réussi au Portugal pour Sofia Uvarova

Autres sports    Actualisé le 01.12.2025 - 15:40

Noè Ponti: « Je ne peux pas me cacher »

Noè Ponti: « Je ne peux pas me cacher »

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 05:01

Ponti commence bien aux Européens

Ponti commence bien aux Européens

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 21:16