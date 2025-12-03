La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier

Les organisateurs des JO 2026 de Milan-Cortina ont confirmé mercredi que la patinoire de Milan sera inaugurée début janvier. Un petit soulagement.

'Du 9 au 11 janvier 2026, l'Arena Santagiulia sera officiellement inaugurée en accueillant les Final Four du Championnat d'Italie et de la Coupe d'Italie', ont-ils indiqué dans un communiqué.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de l'IIHF et de la NHL ont fait part de leurs inquiétudes sur cette patinoire, regrettant notamment qu'aucun plan B n'ait été mis en place par les organisateurs.

L'Arena Santagiulia est un complexe multisports construit par un promoteur privé, EVENTIM, qui a prévu à l'issue des JO d'y organiser notamment des matches de basket et des concerts.

EVENTIM a indiqué, via un porte-parole, que la patinoire serait prête 'en janvier' et que '580 ouvriers' travaillaient 'sur le chantier sur deux shifts'.

L'épreuve-test qui permet aux organisateurs des JO 2026 de contrôler le fonctionnement technique d'un site de compétition mais aussi la gestion des flux de spectateurs, devait initialement avoir lieu en décembre. Elle a été reculée d'un mois en raison des retards pris dans les travaux.

L'Arena Santagiulia, d'une capacité de 16'000 places, est l'une des patinoires prévues pour le hockey sur glace. Elle sera notamment le cadre de la finale du tournoi féminin le 19 février, puis du tournoi masculin le 22.

Les JO 2026 marquent le retour, après leur absence en 2018 et 2022, des joueurs évoluant en NHL.

/ATS