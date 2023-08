La saine progression d'Audrey Werro

La double championne de Suisse élite du 800 m Audrey Werro est un diamant brut. Pas question toutefois de brûler les étapes pour la Fribourgeoise de 19 ans et son entourage.

Son grand objectif du mois d'août, ce sont bien les Championnats d'Europe M20 prévus du 7 au 10 août à Jérusalem, et non les Mondiaux élite de Budapest.

Audrey Werro abordera ces Européens M20 avec le plein de confiance, après avoir survolé les débats dimanche en finale des Championnats de Suisse (2'01''70). 'Je n'ai jamais songé à faire l'impasse sur les Championnats de Suisse. Je voulais disputer une dernière course avant les Européens M20, le timing était idéal', glisse la tenante du titre continental M20, qui est également vice-championne du monde 2022 dans la catégorie.

No 1 de la hiérarchie européenne M20 en 2023 grâce à ses 1'59''67 réalisés à Rehlingen en mai, l'athlète du CA Belfaux visera forcément l'or en Israël. 'Mais une autre athlète inscrite, la Britannique Abigail Ives, a couru en moins de deux minutes cette année. Rien n'est gagné d'avance', tempère Christiane Berset-Nuoffer, consciente que tout est possible au plus haut niveau.

Il y a néanmoins de quoi s'enflammer. Deuxième performeuse européenne M20 sur la distance lors des trente dernières années, auteure cette année du meilleur chrono de l'histoire sur 1000 m dans cette catégorie d'âge, Audrey Werro a tout pour bien faire.

Mais pas question de la lâcher trop vite dans l'arène. 'Elle doit encore gérer ses études. Elle a déjà fait les trois premières années de sa maturité, elle veut aller au bout. Elle ne peut donc pas encore enchaîner les événements. On doit faire en sorte qu'elle n'en fasse pas trop, qu'elle ne s'épuise pas à force de trop courir', poursuit la coach fribourgeoise.

La jeune femme a la tête sur les épaules, et veut se donner le temps de bien faire les choses. Son sens tactique s'aiguise ainsi également de manière progressive. 'Ca ne s'apprend pas à l'entraînement. Ca vient au fil des courses, à l'expérience', comprend celle qui a réalisé une démonstration dimanche en finale des championnats de Suisse à Bellinzone où elle a mené la course de bout en bout en accélérant quand il le fallait. Mais qui peine encore à s'exprimer lorsqu'elle se retrouve coincée dans un peloton.

De l'expérience, c'est forcément ce qui lui fait le plus défaut lorsqu'elle se frotte aux meilleures athlètes du monde. Les Mondiaux de Budapest (19-27 août), ses premiers dans l'élite en plein air, constituent une étape importante, comme les JO de Paris 2024 le seront. 'Je veux avant tout y emmagasiner de l'expérience, voir à quoi ça ressemble de faire partie de l'élite. Je serais satisfaite de pouvoir passer le cap des séries', prévues le mercredi 23 août.

/ATS