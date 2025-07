La relation entraîneur-athlètes au coeur de la corruption sexuelle

Une étude démontre l'omniprésence de la 'sextortion', soit la corruption sexuelle entre entraîneur et athlète. La pratique est avérée dans la plupart des sports et des pays, quel que soit le niveau de professionnalisme.

Du fait de la relation de pouvoir hiérarchique entre le coach et ses athlètes, des cas de corruption sexuelle peuvent émerger, selon une étude publiée par Crime, Law and Social Change citée dans 24H et La TdG que Keystone-ATS a pu consulter.

Dans cette étude menée auprès de 478 sportifs issus de 49 pays, 96 personnes sondées ont vécu des évènements où des athlètes ont été amenés à accepter de tels actes contre des privilèges ou opportunités perçues.

Les autrices Whitney Bragnolo et Yanei Lezama soulignent que la très grande majorité des sports évalués sont touchés, comme les nationalités et le niveau de pratique. Près de 45% des sondés indiquent 'très ou catégoriquement probable' que des personnes en position d'autorité exploiteraient leur position afin d'obtenir des faveurs sexuelles.

/ATS