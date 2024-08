La reine Biles n'a pas déçu

Simone Biles a brillé en finale du concours général et remporté sa sixième médaille d'or olympique. L'Américaine s'est imposée devant la Brésilienne Rebeca Andrade et sa compatriote Sunisa Lee.

Pour Biles, il s'agit d'une petite revanche après avoir dû renoncer à participer au concours général à Tokyo en raison de problèmes mentaux. L'or était alors allé autour du cou de Sunisa Lee. Cette fois, rien ni personne ne s'est mis en travers de la route de la reine texane qui a électrisé Bercy où le public n'avait d'yeux que pour elle. Après l'exercice final au sol, les quelque 10'000 spectateurs, parmi lesquels de nombreuses personnalités, lui ont offert une standing ovation amplement méritée.

C'est après son engin le plus faible, les barres asymétriques, que ce deuxième titre olympique de Biles au concours général, après celui de Rio, a été le plus menacé. A la suite d'une faute, elle a chuté à la troisième place après le deuxième pointage, passant notamment derrière sa principale adversaire, la Brésilienne Andrade, qui avait remporté l'argent à Tokyo. A la poutre et surtout lors de son exercice au sol, qui lui a valu un sensationnel total de 15,066 points, elle a remis les pendules à l'heure. L'Américaine a finalement devancé Andrade d'1,2 point.

Avec cette sixième médaille d'or olympique, Biles a dépassé l'immense Nadia Comaneci au tableau des médailles de son sport et occupe désormais la troisième place. Dans le meilleur des cas, elle pourra porter sa collection d'or à neuf samedi et lundi, si elle triomphe dans ses finales par agrès (saut, sol et poutre). Et vu son niveau, il y a de grandes chances qu'elle y parvienne.

