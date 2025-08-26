La perche dames avancée à mercredi à Zurich

Les mauvaises prévisions météorologiques pour jeudi soir entraînent une modification du programme du meeting Weltklasse de Zurich.

Comme l'ont annoncé les organisateurs, le saut à la perche dames est avancé à mercredi et se déroulera donc sur la Sechseläutenplatz, comme le concours masculin.

La championne du monde américaine Katie Moon et la championne d'Europe suisse Angelica Moser prendront notamment part à la compétition à partir de 14h30. La Zurichoise ne sera pas la seule Suissesse en lice dans cette épreuve, pour laquelle Lea Bachmann a été invitée.

/ATS