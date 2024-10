La footballeuse suisse Lehmann cambriolée à son domicile à Turin

L'internationale suisse de football Alisha Lehmann et son compagnon ont été victimes d'un cambriolage de leur domicile dans les quartiers chics de Turin samedi soir. Les malfaiteurs ont emporté argent et bijoux d'une valeur de plus d'un demi-million d'euros.

Alisha Lehmann, 25 ans et qui a porté 54 fois le maillot de l'équipe nationale, habite à Turin depuis l'été dernier, après qu'elle a quitté l'Angleterre et le club d'Aston Villa pour celui de la Juventus. Son compagnon brésilien âgé de 26 ans, Douglas Luiz, lui aussi sélectionné en équipe nationale, à 14 reprises, a suivi le même parcours.

Selon les informations de la police italienne, rapportées par les médias de la Péninsule, le cambriolage a eu lieu dans l'un des quartiers résidentiels les plus chics de la ville du nord de l'Italie, alors que la Juventus venait de jouer contre la Lazio de Rome dans la série A masculine.

Les inconnus ont emporté plusieurs montres de luxe, une douzaine de chaînes en or serties de diamants ainsi qu'une importante somme d'euros et de livres sterling. Selon les premiers éléments de l'enquête, les bijoux ne se trouvaient pas dans un coffre-fort, mais étaient répartis dans plusieurs tiroirs. En outre, le système d'alarme n'a pas dû fonctionner correctement.

