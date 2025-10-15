La championne du monde Ditaji Kambundji fêtée dans sa commune

La commune de Köniz, dans la banlieue de Berne, a réservé mercredi un accueil triomphal à sa ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La commune de Köniz, dans la banlieue de Berne, a réservé mercredi un accueil triomphal à sa plus célèbre citoyenne, Ditaji Kambundji. L'athlète avait écrit l'histoire du sport suisse le mois dernier à Tokyo en devenant championne du monde du 100 m haies.

La finale victorieuse de la jeune femme de 23 ans a été diffusée lors d'une brève cérémonie dans une salle de sport de la commune. Des cris de joie ont retenti à cette occasion, comme s'il s'était agi d'une retransmission en direct.

Ditaji Kambundji est revenue sur son parcours avec son ancien entraîneur Jacques Cordey. Elle a souligné avoir toujours cru en son grand objectif et a dit espérer que son exemple inspirera d'autres athlètes.

La présidente de Köniz Tanja Bauer lui a remis une latte de haie avec une dédicace personnalisée. Une façon de lui rappeler que toute sa commune vibre avec elle même quand elle est sur des stades au bout du monde.

En remportant l'or aux championnats du monde de Tokyo le 15 septembre dernier, Ditaji Kambundji a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de l'athlétisme helvétique. Elle est devenue la première Suissesse à décrocher un titre mondial - et la troisième athlète seulement couronnée après Werner Günthör et André Bucher.

