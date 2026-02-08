La Suisse fait chuter les Britanniques en curling mixte

Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller peuvent toujours rêver d'une médaille olympique ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller peuvent toujours rêver d'une médaille olympique à Cortina. Le duo suisse a signé une 4e victoire en battant la Grande-Bretagne, jusqu'ici invaincue.

Briar Schwaller-Hürlimann a réussi le coup qu'il ne fallait pas manquer lors du 8e et dernier end pour permettre à la Suisse de s'imposer 7-6. Après une excellente entame, la paire helvétique avait vu les Britanniques prendre l'avantage à l'issue du 7e end.

En cas de défaite, les Suisses auraient été éliminés de la course au dernier carré. Avec désormais quatre victoires pour trois revers, tout reste possible, mais il faudra poursuivre sur cette lancée face à la Norvège dimanche soir (19h05), avant l'ultime ronde du round robin prévue lundi face au Canada (10h05).

/ATS
 

