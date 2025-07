La Suisse commence de manière correcte

Pour l'ouverture des Européens de saut à La Corogne, l'équipe de Suisse a fait des débuts corrects, sans plus. Les Helvètes sont 6es après la première des trois épreuves du classement par équipes.

Le champion d'Europe et vice-champion olympique a pris le meilleur départ du quintette suisse, bien que le Jurassien ait ménagé son cheval phare Dynamix lors de ces championnats. Sur Iashin Sitte, Guerdat a fait une chasse sans faute et a terminé au 6e rang, comme son équipe.

Nadja Peter Steiner avec Mila (17e) et Janika Sprunger sur Orelie (24e) n'ont pas non plus écopé de secondes de pénalité. Les deux femmes ont toutefois privilégié la sécurité à la vitesse. Martin Fuchs, qui comme Guerdat a accordé une pause à son meilleur cheval, a misé sur la sécurité avec Conner Jei. Le Zurichois a commis une erreur qui lui a valu quatre secondes de pénalité et la 35e place.

Géraldine Straumann a totalement raté sa première participation à un championnat international. Par chance, les points de pénalité de sa 85e place ont été biffés et n'ont pas été comptabilisés dans le classement par équipe.

La Grande-Bretagne est en tête avec 3,96 points de pénalité. Six équipes, dont la Suisse avec 7,10, se tiennent en un seul point de pénalité. Jeudi et vendredi, une manche sera organisée comme pour une Coupe des Nations. Les médailles par équipe seront décernées vendredi soir. Les résultats des trois premiers jours seront pris en compte pour la finale individuelle de dimanche, qui comptera deux tours.

/ATS