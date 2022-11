La Suisse bat difficilement la Lettonie

L'équipe de Suisse figure dans le dernier carré de son championnnat du monde.

La sélection de David Jansson s'est imposée 3-1 devant la Lettonie jeudi en quart de finale à Zurich. Elle affrontera la République tchèque ou la Slovaquie samedi pour une place en finale.

Les Helvètes ont souffert plus qu'escompté face à la Lettonie, qui avait subi trois défaites en autant de matches durant la phase de poules avant de battre l'Estonie 5-2 en 8e de finale mercredi. Brouillons durant le deuxième tiers-temps, ils ont abordé la troisième période avec une seule longueur d'avance (2-1).

Le but de la délivrance, le 3-1, est tombé à la 50e minute. Il a été l'oeuvre de Manuel Maurer, qui a trouvé la faille pour la quatrième fois dans ces joutes en profitant d'un assist de Michael Schiess. Mais les Helvètes ont souffert jusqu'au bout, après avoir écopé d'une pénalité à un peu plus de deux minutes de la fin.

Errements sans conséquence

Tout avait démarré de manière idéale pour la Suisse, qui menait 2-0 à la 17e grâce à des réussites de Noël Seiler et de Jan Zaugg. Mais les errements du deuxième tiers auraient pu lui coûter plus cher que le but d'Edgars Purins, qui a récupéré la balle derrière la cage helvétique avant d'inscrire le 2-1 (22e).

Le gardien Patrick Eder s'est ainsi fait l'auteur d'une parade déterminante à la 23e sur un face-à-face avec un attaquant letton. Il est également resté vigilant lors des périodes d'infériorité numérique auxquelles la formation helvétique a dû faire face peu après la mi-match puis, surtout, en tout fin de partie.

