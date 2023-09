La France remporte le match d'ouverture face aux Blacks

La France a remporté 27-13 le match d'ouverture de 'sa' Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Dominés en première période, les Bleus ont été étincelants lors de la seconde.

Les partenaires d'Antoine Dupont, grâce à cette victoire sur les All Blacks, prennent d'ores et déjà une option sur la première place du groupe A dans lequel figurent aussi l'Italie, la Namibie et l'Uruguay, prochain adversaire des Bleus jeudi à Lille. Ils espèrent bien aller jusqu'au 28 octobre, jour de la finale.

En deux minutes, un essai transformé de Damian Penaud (16-13, 55e) et un carton jaune néo-zélandais (Will Jordan, 57e) ont renversé le match et permis aux Bleus d'infliger aux All Blacks, le premier revers de leur histoire en phase de groupes de la Coupe du monde.

Un succès définitivement scellé par un deuxième essai de l'entrant Melvyn Jaminet juste avant la sirène (79e)..

