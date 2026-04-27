La « Bataille d'Angleterre » entre Joshua et Fury aura bien lieu

Le boxeur britannique Anthony Joshua affrontera pour la première fois de sa carrière son compatriote Tyson Fury, a annoncé la promotion du combat lundi. Ce choc des titans est prévu en fin d'année.

'Signé, scellé, c'est fait ! AJ contre Fury aura bien lieu !', s'est exclamé Eddie Hearn, le promoteur de Joshua, sur son compte Instagram. Il s'agit, a-t-il ajouté, du 'plus gros contrat que nous ayons jamais conclu, mais surtout celui que nous avons toujours voulu conclure. L'année la plus importante de la carrière d'AJ arrive, le come-back est lancé'.

Aucune date ni lieu n'ont été annoncés, mais la tenue de ce combat inédit entre les deux poids lourds est pressentie pour novembre. Netflix devrait en être le diffuseur.

Joshua remonte sur le ring

Sept mois après l'accident de la route qui a mis sa carrière entre parenthèses, Joshua, 36 ans, remontera sur un ring le 25 juillet à Ryad, la capitale saoudienne, face à l'Albanais Kristian Prenga. Âgé de 35 ans, Prenga présente un bilan de 20 victoires, toutes par KO, pour une seule défaite, mais il n'a jamais mis les gants contre un adversaire du calibre du champion olympique 2012 à Londres.

Joshua compte lui 29 victoires, dont 26 avant la limite, et quatre défaites dont la dernière en septembre 2024 contre son compatriote Daniel Dubois. Il a disputé son dernier combat mi-décembre contre le youtubeur Jake Paul, qu'il a mis ko au sixième round.

L'ex-champion du monde des poids lourds a mis ensuite sa carrière entre parenthèses à la suite d'un accident de la route survenu quelques jours plus tard au Nigeria, dans lequel il a été légèrement blessé et qui a été fatal à deux de ses proches.

'Ce n'est un secret pour personne, j'ai pris du temps pour me reconstruire et me consolider afin d'être prêt à remonter sur le ring, et aujourd'hui débute la nouvelle étape de ce parcours', a-t-il commenté dans un communiqué des organisateurs. 'J'ai hâte de revenir à la compétition et de reprendre exactement là où je me suis arrêté.'

Retour réussi pour Fury

Son combat contre Prenga servira de préparation au choc tant attendu contre son compatriote et ex-champion du monde des lourds, Tyson Fury.

Ce dernier a lui effectué un retour réussi en dominant le Russe Arslanbek Makhmudov, début avril, à Londres. Il n'avait plus combattu depuis quinze mois après avoir annoncé sa retraite.

À présent, les négociations sont bouclées et, après une décennie à s'éviter et plusieurs tentatives avortées de conclure un affrontement, ils vont enfin s'affronter dans un combat que Fury lui-même a baptisé la 'Bataille d'Angleterre'.

/ATS