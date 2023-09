L'or pour le duo Gulich/Röösli en deux sans

Le deux sans barreur avec Andrin Gulich et Roman Röösli a offert à la Suisse sa deuxième médaille d'or aux Championnats du monde à Belgrade. L'argent pour Ahumada/Schäuble.

Aux 1000 m, le milieu de la course, le Zurichois de 24 ans et le Lucernois de 29 ans accusaient encore un retard de 1''03 derrière les Irlandais Nathan Timoney/Ross Corrigan. Dans le troisième quart de la distance, les deux Suisses ont pris la tête pour se bâtir à l'arrivée une avance de 2''37 sur les Britanniques Tom George/Oliver Wynne-Griffith.

Gulich et Röösli rament ensemble seulement depuis le début de la saison. A la fin du mois de mai, le duo avait fêté le titre européen. Les deux Alémaniques ont également fait main basse sur le classement général de la Coupe du monde. Cela découle donc d'une certaine logique s'ils ont été sacrés à Belgrade.

Pour Röösli, il s'agit déjà de la deuxième médaille aux Mondiaux après l'argent récolté en deux de couple avec Barnabé Delarze - retiré du sport d'élite - en 2018.

L'argent pour Ahumada/Schäuble

Ahumada/Schäuble étaient également arrivés à Belgrade en tant que champions d'Europe et lauréats de la Coupe du monde en deux de couple. Le Vaudois (22 ans) et le Nidwaldien (23 ans) ont passé en tête aux trois premiers temps intermédiaires. Mais dès les 1500 m, il est apparu que le duo irlandais Paul O'Donovan et Fintan McCarthy allait se montrer une fois de plus imbattable.

O'Donovan est sacré champion du monde pour la quatrième de suite dans cette catégorie, la troisième fois aux côtés de McCarthy. Les deux rameurs avaient décroché l'or aux JO de Tokyo en 2021. Ahumada/Schäuble ont dû repousser jusqu'aux derniers mètres les Italiens Gabriel Soares/Stefano Oppo, qui convoitaient leur médaille d'argent. Le duo helvétique a sauvé sa deuxième place pour 39 centièmes.

Vendredi, Andri Struzina avait été sacré champion du monde en skiff poids légers.

/ATS