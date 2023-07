L'argent pour Martin Dougoud en slalom monoplace

Aux Jeux européens en Pologne, le kayakiste Martin Dougoud a remporté la médaille d'argent en slalom monoplace.

Avec cette médaille d'argent aux championnats d'Europe, le Genevois (32 ans ) a obtenu son meilleur résultat de sa carrière. a obtenu son meilleur résultat de sa carrière. Auparavant, Dougoud n'avait réussi à décrocher une médaille européenne qu'en équipe (bronze aux Européens de 2020 à Prague).

Déjà troisième en demi-finale au Kolna Sports Center, Dougoud n'a perdu que 1'39'', en finale, face au champion olympique tchèque Jiri Prskavec, lui aussi sans faute.

Paris se rapproche

Le Genevois de 32 ans se rapproche ainsi d'une nouvelle participation aux Jeux olympiques. Lors de ses débuts, il y a deux ans à Tokyo, il avait terminé 13e.

Il est possible que la médaille d'argent remportée en Pologne lui permette d'obtenir une place de quota pour les Jeux d'été qui se dérouleront dans un an à Paris. En kayak slalom, la qualification pour les JO se fait en premier lieu lors des Mondiaux. Pour les non qualifiés à cette occasion, les résultats des Jeux européens sont pris en compte.

En Pologne, Martin Dougoud a remporté la 22e médaille suisse aux Jeux européens.

/ATS