L'argent pour Baserga/Hartweg

La Suisse a tout de même pu conquérir une médaille dans 'ses' championnats d'Europe à Lenzerheide.

Les espoirs Amy Baserga et Niklas Hartweg se sont en effet parés d'argent dimanche dans le relais mixte simple, dernière épreuve de ces joutes qui a été remportée par les favoris norvégiens.

Tous deux âgés de 22 ans et tous deux sacrés champions du monde chez les juniors, Amy Baserga et Niklas Hartweg ont maîtrisé leur sujet pour leur seule course disputée cette semaine dans les Grisons. La pression était pourtant grande sur les épaules des deux Schwytzois, plus sûr espoir de médaille helvétique.

Troisièmes dans cette 'jeune' discipline en Coupe du monde à Pokljuka il y a trois semaines, Amy Baserga et Niklas Hartweg ont donc pu faire le plein de confiance avant les Mondiaux d'Oberhof. Même si la plupart des meilleurs biathlètes de la planète ont fait l'impasse sur ces Européens, justement pour préparer le rendez-vous d'Oberhof.

Le biathlon helvétique avait en revanche manqué de peu le podium plus tôt dans la journée lors du relais mixte 'classique'. Lea Meier, Lena Häcki-Gross, Sebastian Stalder et Serafin Wiestner ont terminé au 4e rang, le dernier relayeur laissant échapper le podium sur son dernier tir debout (une pénalité).

/ATS