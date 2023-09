L'Europe commence la 2e journée par une victoire historique

Le Norvégien Viktor Hovland et le Suédois Ludvig Aberg ont signé la plus large victoire de l'histoire de la Ryder Cup samedi à Rome, face aux Américains Scottie Scheffler et Brooks Koepka.

Hovland, 26 ans, et Aberg, 23 ans, se sont imposés 9 & 7, c'est-à-dire qu'ils menaient de neuf points (ou neuf trous) alors qu'il restait sept trous à disputer. Leur partie s'est donc arrêtée après le trou no 11.

Grâce à ce succès, l'Europe menait 7,5 à 1,5 face aux Etats-Unis, tenants du titre. La première équipe atteignant 14,5 points s'adjugera le trophée.

/ATS