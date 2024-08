Kristen Faulkner surprend les favorites, Noemi Rüegg 7e

Grosse surprise sur la course en ligne féminine des JO de Paris. La victoire est revenue à l'Américaine Kristen Faulkner, devant la Batave Marianne Vos et la Belge Lotte Kopecky.

Une attaque surprise lors d'un regroupement à moins de quatre kilomètres de la ligne, des favorites qui se regardent et voilà Kristen Faulkner qui tire les marrons du feu.

Pendant de longues minutes, Marianne Vos et la Hongroise Blanka Vas ont mené la course. Derrière elles, Lotte Kopecky et Faulkner ont tout donné pour recoller. Et alors que l'on imaginait que le nouveau quatuor allait se regarder, Faulkner en a profité pour attaquer. Vos et Kopecky se sont regardées et il était trop tard. L'Américaine signe la plus belle victoire de sa carrière.

Dans le camp helvétique, Noemi Rüegg n'a pas démérité. Dans le bon groupe, la Zurichoise de 23 ans a lâché dans la dernière montée de la Butte Montmartre. Elle a finalement pris la 7e place à 2'04.

Elise Chabbey était dans le bon groupe jusqu'à 48 kilomètres de l'arrivée. Seulement une chute de l'Américaine Chloe Dygert a entraîné la Genevoise à terre. Ce coup du sort est arrivé au pire moment puisque les femmes à l'avant ont décidé de durcir la course. Chabbey a terminé au 18e rang à 5'00.

/ATS