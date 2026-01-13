Kimmy Repond de retour après des mois de souffrance

Kimmy Repond va disputer sa première compétition de la saison aux Européens de Sheffield, qui débutent mercredi. La Bâloise est de retour après des mois de souffrance et de diagnostics erronés.

À la mi-novembre, l'état d'esprit de Kimmy Repond était encore tout autre. Pour cause, son rêve olympique menace de s'effondrer en raison d'une blessure inconnue au pied gauche, qui fait l'objet de diagnostics divergents. Personne ne parvient à identifier clairement l'origine de ses douleurs et une opération semble inéluctable.

La patineuse de 19 ans soupçonne alors un changement de patins effectué novembre 2024. D'ordinaire, elle prend du temps pour s'y habituer, pour assouplir la nouvelle paire. Mais à l'époque, l'échéance rapide des Championnats de Suisse la force à sauter immédiatement. Elle a un peu mal, mais ça reste supportable.

Avec ses nouveaux patins, elle est sacrée championne de Suisse pour la deuxième fois consécutive, termine quatrième aux Européens, échouant de peu au pied du podium, puis conclut la saison au 12e rang lors des Championnats du monde.

Des hauts et des bas

Mais juste après les Mondiaux, les douleurs s'intensifient brutalement. Kimmy Repond part en vacances au Mexique en espérant une amélioration. Mais dès qu'elle recommence à sauter, les problèmes reviennent. S'ensuit une période de hauts et de bas, avec ces pénibles douleurs constamment présentes.

'Au début, je ne pouvais plus faire le flip ni le lutz', explique-t-elle à Keystone-ATS. Le rittberger la fait souffrir également, puis toutes les réceptions deviennent douloureuses. 'Ca empirait toujours plus. J'essayais de rester en forme autant que possible en m'entraînant plusieurs fois par jour à la salle.'

Sur la glace, elle travaille ce qui est encore possible, jusqu'à ce que plus rien ne le soit. 'C'était vers septembre, octobre', se souvient la médaillée de bronze européenne en 2023. 'J'ai tout essayé, mais aucun traitement ne fonctionnait. Je suis pourtant quelqu'un d'optimiste, mais c'était une période extrêmement difficile. D'abord parce que j'étais très triste de ne pas pouvoir participer à des compétitions. Et puis, bien sûr, il y avait les Jeux olympiques qui approchaient. Mais surtout, je me demandais si j'allais pouvoir un jour sauter à nouveau.'

Enfin le bon diagnostic

Kimmy Repond sait déjà ce qu'elle aimerait faire après sa carrière: étudier la médecine. Mais à ce moment-là, ce serait pour elle une obligation plutôt qu'un choix, 'parce que ce que j'aime avant tout, c'est le patinage artistique', lance-t-elle. Elle continue donc à chercher des solutions. Et la veille de l'opération prévue, le bon diagnostic est enfin posé: une intervention n'est pas nécessaire.

'Le problème ne venait ni de l'os ni du tendon, comme on le pensait initialement au départ, mais d'un autre endroit. Et tout était extrêmement enflammé », explique la Bâloise. Elle reçoit une injection de cortisone décisive, 'au bon endroit cette fois'.

Aucune autre piqûre n'est nécessaire et la physiothérapie suffit. Depuis un mois, Kimmy Repond s'entraîne à nouveau pleinement. Il ne reste certes plus beaucoup de temps avant les Européens - le programme court est prévu mercredi -, mais sa préparation s'est bien déroulée. 'Je ne pensais pas que les sauts reviendraient aussi vite', lâche-t-elle, soulagée.

Un top 6 jugé réaliste

Malgré cette période difficile, la meilleure patineuse du pays estime pouvoir viser une place dans le top 6 européen. Elle ne veut toutefois pas se mettre trop de pression et vise avant tout deux prestations propres.

Dans le programme court, sur une musique orientale, elle montre une nouvelle facette d'elle-même: patiner dans un nouveau style durant une saison olympique a demandé un certain dépassement de soi. 'Mais j'aime énormément ce programme et je me réjouis beaucoup de le présenter', dit-elle.

Kimmy Repond espère retrouver sa meilleure forme pour les Jeux olympiques. A Milan, elle visera une place dans le top 8, synonyme de diplôme olympique. Toutes les épreuves qu'elle a traversées ces derniers mois auront alors valu la peine.

/ATS