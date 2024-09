Joshua et Dubois sur le ring de Wembley pour la ceinture IBF

Le puncheur Daniel Dubois, force montante de la boxe, et le double champion du monde Anthony Joshua, proche d'un retour au sommet, se disputent samedi le titre IBF des poids lourds.

Les trajectoires des deux Britanniques vont enfin se croiser. Il ne pouvait pas y avoir d'hôte plus approprié que Wembley, enceinte mythique du nord de Londres située à mi-chemin entre Greenwich et Watford, leur lieu de naissance respectifs.

L'affrontement entre les deux enfants du pays a fait l'objet d'une campagne de communication massive à la télévision et dans les rues, jusqu'à attirer 96'000 personnes au stade, une affluence jamais vue dans l'après-guerre pour un combat de boxe en Grande-Bretagne.

Sur le ring, Daniel Dubois (27 ans) tentera de conserver la ceinture IBF qu'il a obtenue en juin contre Filip Hrgovic, de manière intérimaire, puis de manière permanente quand son détenteur Oleksandr Usyk l'a abandonnée par forfait.

'Je dois conserver ce titre mondial', a déclaré en conférence de presse le Londonien, surnommé 'Dynamite' ou 'Triple D': 'c'est une chose formidable à avoir, mais il me faut devenir légitime en gagnant ce combat'.

Dubois a déjà offert un aperçu de sa puissance à Joshua lors d'une séance d'entraînement en 2016 qui a ébranlé son aîné. Huit ans plus tard, il affiche un bilan de 21 victoires, dont 20 par KO, et deux défaites. 'Je suis en pleine ascension, j'ai le vent en poupe', a-t-il fanfaronné, avant de couper court: 'plus de mots, juste du combat, des coups de poing. Je suis prêt à me battre et à détruire'.

Fougue contre expérience

Face à lui, Anthony Joshua dispose à 34 ans d'une expérience plus vaste (28 victoires dont 25 par KO, contre trois défaites) et d'un palmarès davantage garni, avec une médaille d'or aux JO 2012 et deux titres mondiaux dans la catégorie reine.

Mais sa carrière a connu un gros coup d'arrêt lorsqu'il a perdu ses ceintures en 2021 contre Oleksandr Usyk, avant de subir une deuxième défaite consécutive en 2022 contre l'Ukrainien, devenu depuis champion du monde unifié.

'AJ' s'est remis dans le sens de la marche. Il reste sur une série de quatre victoires où il a fait parler la poudre, notamment contre la star du MMA Francis Ngannou. Le duel contre Dubois peut le faire entrer dans le club très fermé des triples champions du monde, comme Mohamed Ali et Lennox Lewis. Ou le ramener au bord du précipice...

'C'est bon d'être de retour. Je suis prêt à me battre et à rappeler à tout le monde ce dont je suis capable', a confié Joshua aux médias avant un combat dont le vainqueur pourrait défier l'année prochaine Usyk ou Tyson Fury, opposés le 21 décembre à Riyad.

/ATS