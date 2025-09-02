Joshua Cheptegei renonce pour « raisons personnelles »

Joshua Cheptegei a renoncé aux championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre).

Le double champion olympique ougandais a pris cette décision pour 'raisons personnelles', a annoncé mardi soir la fédération d'Ouganda.

Agé de 28 ans, Cheptegei a remporté le 5000 m des JO de Tokyo en 2021 et le 10'000 m à Paris l'an dernier.

Un autre espoir de médaille ougandais a renoncé pour les mêmes raisons aux Mondiaux: Jacob Kiplimo (24 ans), qui a établi le record du monde du semi-marathon cette année à Barcelone en 56'42.

'Nous respectons les raisons personnelles invoquées par les deux athlètes', a déclaré à l'AFP le président du comité olympique ougandais Don Rukare, estimant ces absences 'malheureuses'.

/ATS