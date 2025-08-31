Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Pour la deuxième fois consécutive, un Suisse a réalisé l'exploit de terminer dans le top 10 de l'Omega European Masters. Joel Girrbach s'est classé 7e dimanche à Crans-Montana, à 17 coups sous le par.

Il y a un an, c'est le Bâlois Cédric Gugler qui s'était illustré en finissant le tournoi valaisan à la 4e place. Cette fois-ci, c'est Joel Girrbach qui a joué les premiers rôles tout au long des quatre jours.

Grâce à sa brillante performance de ce week-end, le Thurgovien de 32 ans va gagner plus de 30 places dans l'Ordre du mérite pour se retrouver autour du 90e rang. Il devrait à nouveau obtenir sa carte pour le circuit européen la saison prochaine.

Le tournoi a été remporté par le Sud-Africain Thristan Lawrence (-22), qui s'est imposé à Crans-Montana pour la deuxième fois après 2022. Il a fêté sa cinquième victoire sur le circuit européen, la première depuis sa victoire en Allemagne en juin 2023.

/ATS