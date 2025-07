Jet de « pyro » dans le public à Winterthour: ex-fan du SFC en prison

Un ex-fan du Servette FC écope d'un an de prison ferme pour avoir lancé un engin pyrotechnique allumé dans le public en 2024 à Winterthour (ZH), faisant trois blessés légers. La justice zurichoise l'a reconnu coupable, mercredi, de tentative de lésion corporelle grave.

Le Tribunal de district de Winterthour a condamné l'accusé de 27 ans à deux ans et huit mois de prison, dont un an ferme, ainsi qu'à une peine pécuniaire. Ce verdict survient dans le cadre d'une procédure accélérée, les parties étant tombées d'accord.

L'affaire remonte au 28 avril 2024. Après le match de coupe suisse entre le FC Winterthour et le Servette FC, une trentaine de hooligans genevois se sont rués sur le terrain de jeu, dont le prévenu. Il a lancé un engin pyrotechnique en feu dans le public.

Le 'pyro' a transpercé le filet séparant les fans du terrain et a atterri dans les gradins. Il a effleuré finalement une femme et un homme dont les vêtements ont été roussis par le feu. Un fan zurichois a chuté et s'est blessé en évitant l'engin.

/ATS