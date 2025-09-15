« Je savais qu'un temps dans les 12''20 était possible »

Médaille d'or au cou, drapeau suisse sur les épaules, Ditaji Kambundji a fait le tour des médias ...
« Je savais qu'un temps dans les 12''20 était possible »

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Médaille d'or au cou, drapeau suisse sur les épaules, Ditaji Kambundji a fait le tour des médias après son titre mondial sur 100 m haies à Tokyo. Elle a répondu à quelques questions.

Ditaji Kambundji, vous êtes championne du monde depuis un peu plus d'une heure. Que représente ce triomphe pour vous?

'C'est juste incroyable! Je n'étais pas ici en tant que favorite. Tout était possible. Je savais que les cartes étaient redistribuées en finale. Chaque concurrente pouvait gagner, moi y compris.'

Vous avez couru en 12''24. Est-ce que vous pensiez pouvoir réussir un tel chrono?

'Oui. Cette saison, j'ai été très constante entre 12''40 et 12''50. Mais je n'avais jamais eu une course dans laquelle j'ai pu tout mettre en place. Mais je savais qu'un temps dans les 12''20 était possible.'

Avec cette médaille d'or, vous avez dépassé votre soeur, avec qui vous avez des contacts très proches. Je suppose qu'elle est la première à se réjouir de votre succès.

'Oui, Mujinga est aux anges. On a eu un contact avec elle et notre grand-maman en Suisse. Le soutien de ma famille est énorme. Ils vivent avec, ils vibrent et ils voyagent avec moi. J'ai le meilleur environnement possible pour établir de telles performances.'

/ATS
 

Actualités suivantes

Mondiaux de Tokyo: Armand Duplantis établit un 14e record du monde

Mondiaux de Tokyo: Armand Duplantis établit un 14e record du monde

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 16:09

100 m haies: Ditaji Kambundji en or

100 m haies: Ditaji Kambundji en or

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 17:13

Ditaji Kambundji en finale du 100 m haies

Ditaji Kambundji en finale du 100 m haies

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 14:23

Salomé Kora en bob à 2 cet hiver

Salomé Kora en bob à 2 cet hiver

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 10:23

Articles les plus lus

L’apprentissage se poursuit pour les véliplanchistes neuchâtelois

L’apprentissage se poursuit pour les véliplanchistes neuchâtelois

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 09:55

Salomé Kora en bob à 2 cet hiver

Salomé Kora en bob à 2 cet hiver

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 10:23

Ditaji Kambundji en finale du 100 m haies

Ditaji Kambundji en finale du 100 m haies

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 14:23

100 m haies: Ditaji Kambundji en or

100 m haies: Ditaji Kambundji en or

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 17:13

Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu arrache le marathon

Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu arrache le marathon

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 08:33

L’apprentissage se poursuit pour les véliplanchistes neuchâtelois

L’apprentissage se poursuit pour les véliplanchistes neuchâtelois

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 09:55

Salomé Kora en bob à 2 cet hiver

Salomé Kora en bob à 2 cet hiver

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 10:23

Ditaji Kambundji en finale du 100 m haies

Ditaji Kambundji en finale du 100 m haies

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 14:23