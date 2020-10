Jacob Kiplimo titré, Wanders 21e

Jacob Kiplimo a remporté à 19 ans le titre mondial du semi-marathon samedi à Gdynia.

L'Ougandais s'est imposé en 58'49'', nouveau record des championnats. Brillant 8e deux ans plus tôt à Valence, Julien Wanders doit cette fois-ci se contenter d'une 21e place.

Vice-champion du monde de cross en 2019 à Aarhus, Jacob Kiplimo a devancé de 5'' son dauphin kényan Kibiwott Kandie, détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année en 58'38''. Le bronze revient à l'Ethiopien Amedework Walelegn (59'08''), alors que le favori ougandais Joshua Cheptegei a terminé 4e en 59'21''.

Julien Wanders a fait partie du groupe de tête pendant un peu plus de 10 km, dictant même le tempo en début de course. Mais le Genevois, 4e après 10 km, a lâché prise lorsque Kibiwott Kandie a accéléré la cadence. Il a terminé sans forcer en 1h00'46'', à 1'33'' de son record national. Tadesse Abraham (51e en 1h02'46'') a quant à lui pu suivre le rythme des meilleurs pendant un peu plus de 5 km.

/ATS