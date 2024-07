JO 2024: les victoires, moteur de notre cohésion nationale (Cassis)

Chaque victoire de la Suisse est un moteur de notre cohésion nationale, un facteur qui rassemble la population suisse, a déclaré le conseiller fédéral Ignazio Cassis mercredi à Paris. Il y visite depuis la veille la délégation suisse aux Jeux olympiques.

Mardi soir, Ignazio Cassis a mangé avec les athlètes au village olympique, puis il a célébré la première médaille suisse, celle de la Jurassienne Audrey Gogniat au tir à la carabine. 'C'était aussi sa première médaille. Voir sa joie, celle de ses parents, ce sont de petits moments qui valent le voyage', a dit le Tessinois lors d'une conférence de presse à la Maison suisse dans les jardins de l'ambassade à Paris.

La présence à Paris du conseiller fédéral semble réussir aux athlètes suisses puisque le ministre des Affaires étrangères a assisté à une nouvelle médaille suisse. 'Ce fut une grande joie d'avoir assisté ce matin à la médaille d'argent splendide de Julie Derron au triathlon', a dit M. Cassis.

Mardi soir à la Maison suisse, le ministre des Affaires étrangères a anticipé hier le 1er Août. Il en a profité pour apporter le soutien du Conseil fédéral aux athlètes. 'Le sport est important pour la Suisse, sports de base et d'élite, et c'est la raison de notre présence', a-t-il dit.

A Paris, le Tessinois a également assisté à des compétitions d'escrime au Grand Palais. Les Jeux olympiques, c'est un monde en soi, tout un écosystème', a-t-il dit devant les journalistes.

Au-delà du soutien aux athlètes, la présence du ministre des Affaires étrangères à Paris s'inscrit dans la stratégie de communication internationale de la Suisse relayée par Présence Suisse. C'est à ces derniers que l'on doit la Maison suisse dans les jardins de l'ambassade.

Proche-Orient

Une présence suisse sous la forme d'un 'softpower' dans un monde qui agit par le 'hardpower', a noté Ignazio Cassis, évoquant le meurtre, le même jour en Iran, du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh. 'Soutenir nos athlètes ne m'empêche pas de suivre l'évolution du monde', a dit le conseiller fédéral mercredi.

Ce meurtre le 'préoccupe énormément'. Il augmente le risque d'escalade, mais correspond à la stratégie d'Israël d'éliminer le Hamas. Et le ministre des Affaires étrangères d'appeler à la retenue.

Commettre ce meurtre 'en Iran, le quartier général de tout ce qui se passe au Hezbollah et à Gaza, me préoccupe d'autant plus. Cela signifie une extension de la régionalisation du conflit', a poursuivi le ministre devant la presse.

'Evidemment on s'attend à ce que tous les proches (de l'Iran) bougent. Je les invite à ne pas le faire. On sait comment ça commence, mais pas comment ça finit', a dit M. Cassis, soulignant le risque d'un 'impact pas que régional'.

Depuis le départ du conflit, la Suisse n'a cessé d'appeler à la désescalade, et a fait tout ce qu'elle pouvait pour cela, mais la situation est de plus en plus tendue, ce qui crée beaucoup de préoccupations, a noté le Tessinois. On travaille jour et nuit en coulisses, a-t-il ajouté.

/ATS