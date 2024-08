Inquiétude pour Lamecha Girma, victime d'une chute violente

Le recordman du monde du 3000 m steeple Lamecha Girma a violemment chuté lors de la finale olympique mercredi soir.

Immobile et visiblement inconscient, l'Ethiopien a été évacué sur une civière de la piste violette du Stade de France avant d'être transporté à l'hôpital.

'Nous sommes à l'hôpital pour le moment', a indiqué mercredi soir un cadre de la Fédération éthiopienne qui prévoit de communiquer plus amplement quand un diagnostic plus précis sera posé. 'Il est en train de passer des examens' d'imagerie, a-t-il précisé.

La chute impressionnante sur l'avant-dernière barrière, à un peu plus de 200 m de l'arrivée, a éclipsé la victoire du Marocain Soufiane El Bakkali (8'06''05). Girma, en quête d'une première médaille d'or olympique éthiopienne dans la discipline, est arrivé à pleine vitesse sur la barrière alors qu'il rattrapait le groupe de tête mais sa jambe droite a heurté violemment la haie.

Le demi-fondeur, triple vice-champion du monde et vice-champion olympique, est tombé lourdement au sol. Il ne bougeait plus et a été évacué quelques minutes plus tard sur une civière, sous les applaudissements du public.

