Ingebrigtsen remet les pendules à l'heure sur 5000 m, Lobalu 4e

Quel champion! Jakob Ingebrigtsen, après son gros revers sur 1500 m, a montré qu'il était bien une superstar du demi-fond en remportant l'or sur 5000 m aux JO de Paris.

Le Norvégien, mardi en finale du1500 m dont il était tenant du titre, avait présumé de ses forces en menant toute la course pour finalement échouer au pied du podium. Une défaite douloureuse et une leçon d'humilité peut-être pour cet homme qui ne manque guère l'occasion de lancer des piques à ses rivaux britanniques.

Changement de décor complet samedi sur 5000 m. Ingebrigtsen s'est abrité derrière le trio éthiopien et a contre-attaqué à point nommé après la 'mine' lancée à 550 m de l'arrivée par Hagos Gebrhiwet (ETH).

Il ne fut plus rattrapé, pour s'imposer en 13'13''66, devant le Kényan Ronald Kwemoi (13'15''04) et l'Américain Grant Fisher (13'15''13). Le Viking est aussi double champion du monde sur les douze tours et demi.

Dominic Lobalu a semblé jusqu'au bout pouvoir accrocher la médaille de bronze. Le Sud-Soudanais réfugié en Suisse, champion d'Europe du 10'000 sous les couleurs helvétiques en juin à Rome, courait pour l'équipe des réfugiés. En attendant de recevoir son passeport helvétique. Il a démontré au Stade de France que tous les espoirs lui restent permis, quel que soit son maillot. Il a terminé 4e, à 0''14 du podium.

Fait Kipyegon a écrit l'histoire sur 1500 m en devenant la première femme à remporter trois titres olympiques dans une même discipline chez les femmes en athlétisme, hors disciplines techniques. La Kényane, mère d'une petite fille, l'a emporté en 3'51''29 (record olympique), devant l'Australienne Jessica Hull et la Britannique Georgia Bell, toutes deux à une seconde.

/ATS