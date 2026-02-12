Hockey sur glace: Les Etats-Unis maitrisent la Lettonie

Les Etats-Unis ont parfaitement lancé leur tournoi olympique en venant à bout de la Lettonie ...
Hockey sur glace: Les Etats-Unis maitrisent la Lettonie

Hockey sur glace: Les Etats-Unis maitrisent la Lettonie

Photo: KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster

Les Etats-Unis ont parfaitement lancé leur tournoi olympique en venant à bout de la Lettonie 5-1 jeudi à Milan. Après une entame frustrante, la sélection de Mike Sullivan a pris le match à son compte.

Dans une première période à rebondissements, les Américains ont ouvert la marque dès la 6e par l'attaquant Brady Tkachuk, qui a remporté les deux dernières Coupes Stanley avec les Florida Panthers. Puis, Auston Matthews et ses coéquipiers ont vu leur marche en avant contrariée par les Lettons, qui ont fait valoir deux coach's challenge pour annuler autant de réussites américaines, et qui se sont même payé le luxe d'égaliser à la 8e grâce à Renars Krastebergs.

Dans le 2e tiers, Brock Nelson a redonné l'avantage aux siens à la faveur d'un doublé (31e/40e), et Tage Thompson a encore trompé en backhand le portier letton Elvis Merzlikins lors du 3-1 à la 38e. Le capitaine Matthews a encore salé l'addition en marquant le 5-1 à la 53e en 'powerplay'.

Dans l'autre rencontre du groupe C, les Allemands ont vaincu leur voisin danois 3-1, notamment grâce à un doublé de l'attaquant des Ottawa Senators Tim Stutzle. Les Etats-Unis, dont la sélection n'a plus remporté de médaille olympique depuis l'édition de Vancouver en 2010, affronteront le Danemark samedi (21h10) et l'Allemagne dimanche (21h10).

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Canada s'impose en patron face à la Tchéquie

Le Canada s'impose en patron face à la Tchéquie

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 19:23

La Suisse bat la France sans feu d'artifice

La Suisse bat la France sans feu d'artifice

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 14:53

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 14:19

Super-G: Brignone rayonne, les Suissesses battues

Super-G: Brignone rayonne, les Suissesses battues

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 15:54

Articles les plus lus

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 14:19

La Suisse bat la France sans feu d'artifice

La Suisse bat la France sans feu d'artifice

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 14:53

Super-G: Brignone rayonne, les Suissesses battues

Super-G: Brignone rayonne, les Suissesses battues

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 15:54

Les Suissesses commencent par une victoire contre l'Italie

Les Suissesses commencent par une victoire contre l'Italie

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 16:39

Le Neuchatel Trophy est de retour

Le Neuchatel Trophy est de retour

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 11:13

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 14:19

Super-G: Brignone rayonne, les Suissesses battues

Super-G: Brignone rayonne, les Suissesses battues

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 15:54

Les Suissesses commencent par une victoire contre l'Italie

Les Suissesses commencent par une victoire contre l'Italie

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 16:39

Halfpipe: Liu Jiayu dit « aller bien » après une terrible chute

Halfpipe: Liu Jiayu dit « aller bien » après une terrible chute

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 09:10

Le Neuchatel Trophy est de retour

Le Neuchatel Trophy est de retour

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 11:13

Un Ukrainien disqualifié pour son casque mémoriel

Un Ukrainien disqualifié pour son casque mémoriel

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 12:36

Les Suissesses commencent par une victoire contre l'Italie

Les Suissesses commencent par une victoire contre l'Italie

Autres sports    Actualisé le 12.02.2026 - 16:39