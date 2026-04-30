Hockey: immense effervescence autour de la finale à Fribourg

Plusieurs milliers de supporters se sont rassemblés jeudi soir à l'intérieur et autour de la patinoire de Fribourg pour encourager Fribourg-Gottéron. Le club de hockey sur glace pourrait remporter le premier titre de champion de son histoire.

Fribourg - Davos à l'extérieur lors du septième et dernier match de la finale des play-offs. Le coup d'envoi a été donné à 20h00. Gottéron a organisé une retransmission publique devant la patinoire, qui a rencontré un énorme succès.

Selon un journaliste de Keystone-ATS, plusieurs milliers de personnes s'étaient déjà rassemblées une heure et demie avant le coup d'envoi sur la 'Place du Fair-Play', devant la patinoire où le match est retransmis.

Il n'y avait d'ailleurs plus aucun billet disponible pour accéder au stade, d'une capacité de plus de 9000 personnes, où le match est aussi diffusé sur l'écran géant.

En cas de victoire à Davos, les bars fribourgeois seront ouverts et des bus circuleront toute la nuit.

/ATS