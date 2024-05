Helen Bekele pourra représenter la Suisse à Paris

Helen Bekele peut dès à présent représenter la Suisse dans les grands championnats internationaux. L'athlète du Stade Genève est désormais citoyenne suisse, a appris le Sport-Center.

Née en Ethiopie il y a 30 ans et naturalisée en février dernier, Helen Bekele a obtenu son passeport à croix blanche et pourra donc disputer les Jeux de Paris. Elle vaut 2h19'44 sur marathon, un chrono réalisé en 2023 à Berlin qui fait d'elle la 70e performeuse de l'histoire, et une possible candidate au podium olympique.

/ATS