Halfpipe: Burgener et Cie battus, James et Kim titrés

Les snowboarders suisses n'ont pas signé d'exploit samedi dans les finales de halfpipe des Mondiaux en Engadine.

Le meilleur d'entre eux, Pat Burgener, s'est classé au 7e rang. Les titres sont revenus à Scotty James et à Chloe Kim.

Seul espoir de médaille helvétique en l'absence de Jan Scherrer et Iouri Podladtchikov (blessés), Pat Burgener s'est arraché sur son second passage pour obtenir 75,75 points. Un total largement insuffisant pour aller chercher une troisième médaille mondiale après les deux de bronze conquises en 2017 et en 2019.

Le Vaudois de 30 ans, qui a exprimé son envie de représenter le Brésil lors des JO 2026, échoue à plus de 15 points du podium. Ses jeunes compatriotes Mischa Zürcher (17 ans) et Gian Andrin Biele (21 ans), respectivement 11e et 14e, ont quant à eux souffert dans des conditions difficiles en raison du vent et de chutes de neige.

Des conditions qui n'ont toutefois pas empêché les favoris de sortir le grand jeu samedi après-midi. L'Australien Scotty James a cueilli son quatrième titre mondial (après 2015, 2017 et 2019) grâce aux 95,00 points que son second 'run' lui a rapportés. Les Japonais Ruka Hirano (92,25) et Yuto Totsuka (92,00) complètent le podium.

Un 3e titre pour Kim

Chez les dames, la grande favorite Chloe Kim a dominé les débats en finale en début d'après-midi. La double championne olympique en titre de la discipline a obtenu 93,50 points sur son premier 'run' pour mettre tout le monde d'accord et s'offrir son troisième or mondial après ceux de 2019 et 2021.

L'Américaine de 24 ans a devancé quant à elle quatre Japonaises, Sara Shimizu (90,75 points) et Mitsuki Ono (88,50) se parant respectivement d'argent et de bronze. Seule Suissesse présente parmi les 12 meilleures, Isabelle Lötscher a pris la 10e place.

