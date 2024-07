Gulich et Röösli présument de leurs forces en deux sans barreur

Andrin Gulich et Roman Röösli devront en passer par les repêchages pour tenter d'accéder aux demi-finales olympiques du deux sans barreur. Champions du monde en titre, ils n'ont fini que 4es de leur série.

Le duo helvétique a calé sur les derniers mètres dans une série relevée. Le Zurichois et le Lucernois ont longtemps mené avant de devoir laisser passer les Espagnols et les Néo-Zélandais. Et pour ne rien arranger, les Irlandais les ont encore devancés à la photo-finish, pour 2 centièmes.

Les Suisses tenteront de rassembler leurs forces d'ici lundi, jour des repêchages. S'ils retrouvent le niveau de l'été dernier lorsqu'ils ont décroché le titre mondial à Belgrade, ils devraient franchir le cap.

/ATS