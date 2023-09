Gugler et Freiburghause passent le cut à Crans-Montana

Cedric Gugler (23 ans) et Jeremy Freiburghaus (27 ans) sont les seuls Suisses en lice pour les deux derniers tours de l'European Masters à Crans-Montana. Le tournoi est mené par Matthew Fitzpatrick.

Le Bâlois Gugler et le Grison Freiburghaus, classés au 62e rang ex-aequo, ont performé de manière similaire lors des deux premiers parcours. 68 et 69 pour le premier, 69 et 68 pour le deuxième. Avec un total de 137 coups, soit 3 sous le par, tous deux ont passé le cut de justesse, au contraire de tous leurs compatriotes.

Double vainqueur en 2017 et 2018 sur les greens de la station valaisanne, l'Anglais Matthew Fitzpatrick occupe seul la tête à mi-parcours avec un total de 128 coups, soit 12 sous le par. Il a tourné en 65 vendredi, contre 63 la veille.

Le leader compte un coup d'avance sur le Suédois Alexander Björk et deux sur le Français Romain Langasque et l'Anglais Alex Fitzpatrick, qui n'est autre que son frère cadet.

/ATS