Gout Gout blessé aux ischios et absent plusieurs mois

Le jeune sprinter australien Gout Gout a déclaré forfait pour les Mondiaux juniors et sera probablement absent plusieurs mois après s'être blessé sérieusement aux ischio-jambiers à l'entraînement.

'Malheureusement, je me suis blessé à l'ischio-jambier gauche hier soir à l'entraînement à Brisbane', a-t-il écrit sur Instagram. 'J'ai reçu ce matin le rapport d'IRM, malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes et je ne pourrai pas participer aux Championnats du monde U20 à Eugene le mois prochain.'

Le prodige australien a précisé que les examens avaient révélé une déchirure de niveau trois, qui nécessite généralement plusieurs mois de rééducation. 'Je vais désormais me concentrer sur ma rééducation au cours des semaines et des mois à venir, afin de revenir en 2027 plus fort, plus rapide et en meilleure forme', a ajouté celui qui devait également courir à Athletissima le 21 août.

La Fédération australienne a fait savoir qu'elle le soutiendrait tout au long de sa convalescence.

'Gout a connu deux années exceptionnelles, et une longue et passionnante carrière d'athlète s'offre à lui', a déclaré un porte-parole de la fédération. 'Même si cela va décevoir Gout lui-même ainsi que ses nombreux fans, les blessures font malheureusement partie de ce sport. Il est important qu'il prenne le temps de se soigner, de se remettre sur pied avant de revenir sur la piste lorsqu'il sera prêt.'

Après avoir impressionné au printemps en bouclant le 200 m en 19''67, mieux qu'Usain Bolt au même âge, Gout Gout a été largement battu pour ses débuts en Ligue de diamant début juin à Oslo, terminant 6e sur la distance en 20''60.

Il avait ensuite pris la 3e place sur un 150 m, distance peu courue, une semaine plus tard à Ostrava, dans une course remportée par l'Américain Noah Lyles.

/ATS