Géraldine Di Tizio-Frey sous les 11 secondes sur 100 m

Géraldine Di Tizio-Frey est devenue samedi la quatrième Suissesse de l'histoire à passer sous la barre des 11 secondes sur 100 m lors du meeting de la Gruyère à Bulle. Elle a signé un temps de 10''98.

Pour rentrer dans l'histoire du 100 m suisse, Di Tizio-Frey a amélioré son record personnel de 11 centièmes.

La Zougoise rejoint ainsi le cercle dont font aussi partie Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte et Salomé Kora. Après avoir couru en 10''98 en séries, elle a atteint 10''91 lors de la finale qu'elle a remportée devant Léonie Pointet et Kora, mais elle a été propulsée par un vent à +3,0 m/s, dépassant les +2,0 m/s synonymes de limite pour comptabiliser un tel résultat.

/ATS