Le boxeur américain George Foreman, légende des poids lourds, est mort à 76 ans. Il était entré dans l'histoire de la boxe suite à sa défaite face à Mohamed Ali lors de son combat en 1974 à Kinshasa.

'C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé George Edward Foreman Sr, qui s'en est allé paisiblement le 21 mars 2025, entouré par ses proches', écrit vendredi sa famille dans un communiqué.

'Un humaniste, un olympien, un double champion du monde, il était grandement respecté. Il était une force du bien, un homme de discipline, de conviction, un protecteur de son héritage, qui s'est battu sans relâche pour préserver son nom, pour sa famille.'

George Foreman, à la puissance surhumaine, était devenu une première fois champion du monde en 1973 en battant Joe Frazier, après avoir été champion olympique en 1968 à Mexico.

'Combat dans la jungle'

Le boxeur, originaire d'un quartier défavorisé noir de Houston, avait été battu par Mohamed Ali en 1974 dans le fameux 'combat dans la jungle' du 30 octobre 1974 à Kinshasa devant près de 100'000 spectateurs, terrassé par l'endurance, la tactique et la roublardise d'avant-combat de son adversaire, qui s'était mis tout le public dans la poche.

L'affrontement est resté comme l'un des plus grands combats de l'histoire de la boxe, par son niveau et sa férocité. Foreman avait raccroché les gants à 28 ans, entrant en religion, avant de remonter sur les rings dix ans plus tard pour un retour spectaculaire.

Après deux échecs pour un nouveau titre, il était redevenu champion du monde en 1994 à 45 ans face à Michael Moorer, avant d'arrêter définitivement en 1997 à 48 ans.

