Genève va profiter du tournoi pour promouvoir le sport féminin

Genève va accueillir cinq matchs de l'Euro féminin 2025 de football. Le canton et la Ville veulent profiter de ce tournoi pour promouvoir le sport féminin. La campagne 'Changeons la donne!' vise à atteindre une répartition plus équitable des femmes dans le sport.

Genève fait partie des huit villes suisses qui accueilleront, du 2 au 27 juillet, le plus grand événement sportif féminin au monde, s'est réjoui jeudi devant les médias le conseiller d'Etat Thierry Apothéloz, en charge des Sports. Près de 100'000 spectateurs sont attendus au Stade de Genève, où se disputeront notamment un quart de finale et une demi-finale.

Pour l'Etat, la Ville et l'Association genevoise des sports (AGS), cet événement d'envergure doit être un moteur de changement durable pour les femmes. Des actions seront menées dans les écoles et dans le Village du sport qui sera installé près de la Fanzone. Et alors que les comités des clubs ne sont composés que de 27% de femmes, la campagne 'Changeons la donne!' de l'AGS vise à atteindre 40% d'ici à 2026.

/ATS