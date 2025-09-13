Frey et Kora en demi-finales du 100 m, Kälin en échec à la longueur

Les sprinteuses suisses ont maîtrisé leur sujet dans les séries du 100 m, samedi aux Mondiaux de Tokyo.

Géraldine Frey et Salomé Kora se sont toutes deux qualifiées pour les demi-finales. Annik Kälin a en revanche échoué en qualification à la longueur, où elle espérait jouer le podium dimanche.

En lice dans la première des sept séries, Géraldine Frey a réalisé 11''25. La Zougoise a fini 3e d'une course gagnée par l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden (10''99). Salomé Kora a pour sa part pris la 2e place de la quatrième série, remportée par la championne olympique Julien Alfred en 10''93. La St-Galloise a couru en 11''23.

Les trois premières de chaque série se qualifiaient à la place. Le meilleur chrono a été l'oeuvre de Julien Alfred, devant la Britannique Daryll Neita (10''94). Les demi-finales, qui réuniront 24 athlètes, sont prévues dimanche dès 13h20 (heure suisse), alors que la finale aura lieu à 15h13.

Annik Kälin a en revanche manqué son affaire à la longueur. La Grisonne, qui a ressenti des douleurs au pied droit sur son premier envol, a dû se contenter de cet essai valable, à 6m36, loin de la limite qualificative pour la finale (6m75). Elle n'a que cinq jours devant elle pour se refaire une santé avant l'heptathlon. Mais ses larmes versées à l'issue de ce concours en disaient long.

Déception également pour Joceline Wind, qui visait les demi-finales sur 1500 m. La Jurassienne bernoise a dû se contenter du 8e rang de sa série, en 4'04''29, alors que seules les six premières se qualifiaient pour le tour suivant. La 'rookie' Lilly Nägeli a plus logiquement connu l'élimination (12e de la 1re série en 4'12''30).

/ATS