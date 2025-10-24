France: trois mois de prison avec sursis pour Julia Simon

Julia Simon a été condamnée à trois mois de prison avec sursis et 15'000 euros d'amende par le tribunal correctionnel d'Albertville. Elle a été reconnue coupable de vol et fraude à la carte bancaire.

Le parquet avait requis deux mois de prison avec sursis et une amende de 20'000 euros à l'encontre de la jeune femme. Celle-ci avait auparavant reconnu à la barre la 'totalité des faits', mais avait peiné à les 'expliquer'.

'C'est un trou noir', a-t-elle lâché, très émue à la barre du tribunal. 'Tout ça est très flou pour moi. J'ai eu comme un mécanisme de défense de me recroqueviller sur moi et me concentrer à 200% sur mon sport', a lâché la jeune femme de 29 ans. Elle fait partie de l'équipe de France depuis 2015 et espère briguer l'or olympique aux JO d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février 2026).

'Dérisoire et ridicule'

La native d'Albertville est accusée d'avoir utilisé à plusieurs reprises à partir de 2021 la carte bancaire de sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet et de la kinésithérapeute de l'équipe pour des achats d'un montant maximum de 2400 euros, et de leur avoir volé de petites sommes d'argent (entre 20 et 50 euros). Elle avait partagé à plusieurs reprises des chambres ou des appartements avec elles lors de stages de préparation sportive.

'Ça me paraît dérisoire et ridicule, ce genre de comportement', a ajouté la biathlète, qui a écarté toute 'motivation financière, je n'ai pas été dans le besoin'. Elle a déclaré travailler depuis plusieurs années avec un psychologue pour 'comprendre tout ça, pour grandir et évoluer'.

Dernière lauréate française du gros globe de biathlon (2023), Julia Simon avait achevé la saison en février par un quadruplé historique aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide, en Suisse: médaillée d'or en individuel et en relais, relais simple mixte et relais mixte.

/ATS