Football: Infantino rend hommage aux victimes de Crans-Montana

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a évoqué le ...
Football: Infantino rend hommage aux victimes de Crans-Montana

Football: Infantino rend hommage aux victimes de Crans-Montana

Photo: KEYSTONE/EPA/ISAAC ESQUIVEL

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a évoqué le drame de Crans-Montana après le match de Coupe du monde entre la Suisse au Qatar. Le président du FC Lutry, club particulièrement touché par l'incendie, était invité.

Gianni Infantino a publié sur Instagram une photo avec le président du FC Lutry, invité à assister en direct samedi à San Francisco au match entre la Suisse et le Qatar (1-1).

Cette invitation avait une 'signification toute particulière', a écrit M.Infantino en légende. 'Alors que nous célébrons la plus inclusive Coupe du Monde, il est important de prendre un moment pour se remémorer les victimes de la tragédie de Crans-Montana et toutes les personnes impactées, parmi lesquelles de nombreuses sont liées au FC Lutry', a déclaré le dirigeant de football, lui-même originaire du Valais.

Le FC Lutry a été particulièrement touché par l'incendie de Crans-Montana, au cours de laquelle 41 personnes ont perdu la vie et 115 ont été blessées dans la nuit du Nouvel An. Sept jeunes joueurs du club de football sont décédés au bar 'Le Constellation', cinq autres ont été blessés, certains gravement.

'Le football nous enseigne l’humanité et nos pensées accompagnent les familles, les amis et les proches de toutes les personnes affectées par cette catastrophe', a conclu M. Infantino dans son message sur Instagram.

/ATS
 

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