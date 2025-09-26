Fin de série pour Genève-Servette, Fribourg et Lausanne victorieux

Trois victoires à la suite pour Fribourg-Gottéron, qui a défait Ajoie durant cette soirée de National League. Lausanne est sorti vainqueur face à Lugano, et Genève-Servette s'est incliné à domicile.

Cruelle défaite pour Genève-Servette, qui avait enchaîné trois succès d'affilée après sa déroute face au LHC (11-0). Pris à froid par Lammer après cinq minutes, les Grenat ont pourtant répliqué par Granlund (9e) qui est parvenu à glisser le puck entre le défenseur et le gardien.

Un doublé de Taibel (16e et 25e) a permis à Rapperswil-Jona de repasser devant au score. Alors que 'Rappi' est tout près d'inscrire le but du K.O., Rod a poussé le palet au fond à la 34e, et Bozon a même ramené le GSHC à hauteur de 'Rappi' à la 39e (3-3). Honka a cependant offert la victoire aux visiteurs à la 56e.

6 succès en 8 matches pour le LHC

Fribourg-Gottéron s'est pour sa part offert en terre jurassienne une troisième victoire d'affilée (5-2). Les Dragons ont pris les devants dès la 4e minute par Kapla, et ont doublé la mise grâce à Nicolet (10e). Biasca a assommé Ajoie avec le 3-0 dès la 24e.

Invaincus en box-play dans leurs sept premiers matches, les hommes de Roger Rönnberg ont dû s'avouer vaincus dans cet exercice vendredi. Berthoud a ainsi marqué le 3-1 à la 38e, sur un assist de l'ex-Fribourgeois Mottet à la 38e. Mais Bertschy (50e, 4-1) puis Biasca (52e, 5-1) ont redonné de l'air aux Fribourgeois.

Le Lausanne HC a pour sa part signé à Lugano (5-4) un sixième succès sur ses sept derniers matches. Sgarbossa a pourtant surpris les Lausannois à la 14e, et Lugano a même mené 3-1 à la 34e. Les deux équipes se sont rendu coup sur coup, et Lausanne a eu le dernier mot grâce à un but d'Erik Brannström à la 56e.

Davos sans rival

Solide leader, le HC Davos a cueilli sa huitième victoire en autant de sortie en allant gagner 5-2 sur la glace des Zurich Lions, doubles champions en titre. Fora a donné l'avantage aux Grisons dès la 3e, avant de se faire imiter par Zadina (10e). Le 'Z' n'est jamais parvenu à faire douter les Grisons.

Bienne a eu besoin des tirs au but pour remporter le derby bernois qui l'opposait à Langnau en terre emmentaloise (4-3 tab). Les Tigers ont pourtant transformé leurs deux premiers essais dans le 'shootout'. Muet pendant 35 minutes, Zoug s'est finalement imposé tranquillement à Ambri (4-0), alors que Berne s'est incliné 1-0 à domicile face à Kloten.

