Fiala absent au moins jusqu'à mi-avril

L'international suisse Kevin Fiala sera absent pendant au moins deux mois en raison d'une blessure ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'international suisse Kevin Fiala sera absent pendant au moins deux mois en raison d'une blessure à la jambe gauche. Son club, les Los Angeles Kings, l'a annoncé dimanche.

Le St-Gallois sera réexaminé après la fin de la saison régulière, le 16 avril, a écrit la franchise de Los Angeles. Auteur de 40 points dont 18 buts cette saison, il va cruellement manquer aux Kings dans la lutte pour les places en play-off.

Kevin Fiala s'est blessé vendredi aux JO 2026 avec l'équipe de Suisse face au Canada. Selon le communiqué des LA Kings, l'ailier de 29 ans a subi des 'fractures' au niveau de la jambe gauche.

/ATS
 

