Fête fédérale de gymnastique: cortège et flonflons à Lausanne

Quelque 3000 participants à la Fête fédérale de gymnastique (FFG) ont défilé samedi après-midi dans les rues de Lausanne. Le conseiller fédéral Martin Pfister était du cortège, de même que les autorités fédérales, vaudoises, lausannoises et gymniques.

Le défilé a débuté à 14h00 à Montbenon, où chaque coin d'ombre était réquisitionné par les membres des fanfares et les gymnastes. Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a assisté à la charge et au tir du canon par les Milices vaudoises qui ont donné le signal du départ.

Chapeau de paille et chemise blanche, Martin Pfister faisait sa première visite officielle à Lausanne en tant que membre du gouvernement fédéral. Sa compatriote, la conseillère d'Etat Valérie Dittli, s'est réjouie de lui faire découvrir 'le côté traditionnel' du canton de Vaud.

Le Zougois s'est réjoui de sa venue à Lausanne: 'La Fête fédérale de gymnastique rerpésente un moment important pour la Suisse. C'est un très bon exemple de sport proche des gens'.

