Federica Brignone de retour sur les skis à deux mois des JO

Federica Brignone est remontée sur des skis à 72 jours du coup d'envoi des JO 2026. Elle s'était gravement blessée à la jambe gauche après avoir survolé la saison 2024-25.

Brignone, victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des championnats d'Italie, 'a terminé la première phase de sa rééducation physique et a obtenu le feu vert de la commission médicale pour passer à la seconde étape de sa convalescence qui prévoit du travail sur les pistes de ski', a expliqué mercredi la Fédération italienne des sports d'hiver (Fisi).

'Elle s'est donc présentée sur la neige de Cervinia (réd: station du Val d'Aoste au pied du Cervin), où elle a fait quelques pistes sur des skis du grand public, accompagnée d'entraîneurs fédéraux', poursuite le communiqué.

'L'objectif dans cette phase est de retrouver de la stabilité et de la confiance, ce qu'elle continuera à faire dans les prochaines semaines où elle alternera entraînement en salle et journées supplémentaires de ski', a ajouté la Fisi.

'Impossible avant janvier'

Aucune date n'a été donnée pour un retour à un véritable entraînement de skieuse de haut-niveau et encore moins pour un retour à la compétition. Brignone, 35 ans, a dominé l'hiver dernier avec le globe de no 1 mondiale, dix victoires sur le circuit et un sacre mondial en géant.

Le mois dernier, la Valdotaine qui a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique, avait indiqué à l'AFP qu'il était 'impossible de (la) voir en compétition avant janvier, voire même avant les JO'.

Elle peut théoriquement participer aux JO 2026, sans avoir disputé une course de l'hiver, la Fisi se réservant la possibilité de la sélectionner sans qu'elle ne satisfasse aux critères habituels de sélection.

