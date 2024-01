Fédérations sportives françaises: « défaillances » et « omerta à tous les étages »

'Entre-soi' et 'omerta à tous les étages': la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives fustige dans un rapport les 'défaillances systémiques' du sport français en matière d'éthique, de gouvernance et de lutte contre les violences sexuelles.

A six mois des Jeux olympiques de Paris, ce rapport rédigé par la députée écologiste Sabrina Sebaihi brosse un portrait au vitriol du fonctionnement des fédérations. Le parquet de Paris a déjà ouvert plusieurs enquêtes à la suite de signalements de la commission sur d'éventuels 'faux témoignages' de dirigeants sportifs devant les parlementaires.

Sabrina Sebaihi juge le milieu sportif gangréné par la 'culture du secret, du mensonge et du faux témoignage' et 'pas suffisamment habitué à rendre des comptes'. Elle réclame un 'choc de contrôle, de transparence et de culture démocratique', grâce à la mise en place d'une 'autorité administrative indépendante chargée de la protection de l'éthique du sport'.

Elle pointe aussi les 'défaillances de l'Etat' dans ses missions de contrôle, critiquant les nouveaux contrats de délégations mis en place avec les fédérations, 'lacunaires' et 'assortis d'engagements insuffisamment précis'.

/ATS