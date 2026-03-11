Fanny Smith forfait pour Montafon

Fanny Smith renonce à disputer la manche de Coupe du monde de Montafon, dont la phase finale est prévue jeudi.

La Vaudoise n'a pas pu se préparer de manière optimale après sa chute de Kopaonik, a expliqué Swiss-Ski mercredi.

La triple médaillée olympique (argent en 2026, bronze en 2018 et 2022), qui avait lourdement chuté au passage d'une bosse en finale de la deuxième épreuve organisée à la fin février à Kopaonik en Serbie, a eu besoin de temps pour récupérer. Mais elle se sent bien, a souligné Swiss-Ski.

Fanny Smith pointe au 4e rang de la Coupe du monde avec 441 points. Elle n'a plus aucune chance de déloger la leader Sandra Näslund (868 unités au compteur) alors que cinq épreuves restent au programme. Les dernières courses de la saison sont prévues à Craigleith au Canada (21-22 mars) puis à Galliväre en Suède (28-29 mars).

/ATS