Fanny Smith fête une 31e victoire

Fanny Smith a confirmé sa bonne forme au Canada après sa victoire de dimanche dernier à Veysonnaz. La Vaudoise a récidivé lors de la première course de Coupe du monde à Craigleith.

Fanny Smith a profité de l'absence de sa grande rivale Sandra Näslund. La Suédoise avait déjà manqué Veysonnaz à la suite d'une chute à l'entraînement et ne sera pas non plus au départ dans l'Ontario.

La Vaudoise de 30 ans, qui avait remporté la médaille de bronze aux championnats du monde à Bakuriani il y a tout juste trois semaines, a convaincu lors de la première des deux courses au Canada en menant de bout en bout.

Sur un parcours court avec peu de possibilités de dépassement, Fanny Smith s'est montrée intraitable. Déjà la plus rapide en qualification, elle a choisi sa porte préférée en finale et a devancé trois Canadiennes par des températures élevées, une neige molle et une mauvaise visibilité.

Chez les messieurs, le meilleur résultat helvétique est à mettre au crédit de Joos Berry. Le Davosien de 32 ans s'est hissé jusqu'à la petite finale. C'est le Canadien Reece Howden, leader de la Coupe du monde, qui a remporté la victoire.

