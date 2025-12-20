Fanny Smith à nouveau sur le podium à San Candido

Fanny Smith est à nouveau montée sur le podium dimanche lors de la Coupe du monde de skicross à San Candido. La Vaudoise a pris la 3e place derrière Sandra Näslund et Daniela Maier.

Avec le trio plus la gagnante de la veille, Marielle Berger Sabbatel, ce sont les quatre mêmes femmes qui ont pris part à la finale que samedi.

Sandra Näslund n'a cette fois pas laissé d'ouverture. La Suédoise a mené de bout en bout et a montré que sa troisième place de samedi n'était qu'une erreur. Fanny Smith a été rattrapée dans la dernière ligne droite par Maier.

Mais le véritable vainqueur du jour se nomme Ryan Regez. Le champion olympique et du monde a obtenu la limite pour les Jeux en se qualifiant pour les demi-finales. Le Bernois a levé le poing au ciel en franchissant la ligne d'arrivée. En demi-finale et en petite finale, il n'a pas tout donné.

Alex Fiva, qui visait son 40e podium en Coupe du monde, s'est lui retrouvé en finale. Mais il a raté son départ et n'a pu quitter la 4e place. Le Canadien Reece Howden s'est imposé pour la troisième fois consécutive.

Les prochaines courses sont prévues en janvier à Veysonnaz, après quoi les tickets pour les JO seront attribués.

/ATS